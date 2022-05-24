На Кубани рассказали о новой мере поддержки для промышленных предприятий

Короткая ссылка
В Краснодарском крае рассказали о новой мере поддержки для промышленных предприятий.
На Кубани рассказали о новой мере поддержки для промышленных предприятий

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Речь идёт о предоставлении субсидии по договорам лизинга.

«По предварительному прогнозу, реализация этого инструмента поддержки промышленности позволит в 2022 году компенсировать часть затрат на лизинг порядка десяти кубанским предприятиям», — заявил глава департамента промышленной политики Иван Куликов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв анонсировал ещё одну меру поддержки предпринимателей — частичную компенсацию затрат на старт бизнеса по франшизе. Предпринимателям компенсируют от 30 до 50% стартовых затрат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить