На Кубани рассказали о новой мере поддержки для промышленных предприятий

В Краснодарском крае рассказали о новой мере поддержки для промышленных предприятий.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Речь идёт о предоставлении субсидии по договорам лизинга.

«По предварительному прогнозу, реализация этого инструмента поддержки промышленности позволит в 2022 году компенсировать часть затрат на лизинг порядка десяти кубанским предприятиям», — заявил глава департамента промышленной политики Иван Куликов.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв анонсировал ещё одну меру поддержки предпринимателей — частичную компенсацию затрат на старт бизнеса по франшизе. Предпринимателям компенсируют от 30 до 50% стартовых затрат.