Профессор Каленчук рассказала подробности о Национальном словарном фонде

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Заведующая отделом Института русского языка имени Виноградова, член-корреспондент РАО профессор Мария Каленчук рассказала подробности о госинформсистеме «Национальный словарный фонд».
Профессор Каленчук рассказала подробности о Национальном словарном фонде
  • Gettyimages.ru
  • © Mitshu

«В России сегодня очень много словарей, при этом они разного качества. Среди них есть откровенно графоманские, есть переписанные из других книг. И нет никакой процедуры верификации таких изданий, своего рода знака качества для словарей. Также не секрет, что в интернете есть невероятное количество выложенных чаще всего пиратским способом текстов разных словарей», — заявила Каленчук в беседе с «Парламентской газетой».

По её словам, поэтому возникла необходимость создать ресурс, который бы позволил не просто представить тексты словарей, но и передать их в достоверном виде.

Как отметила эксперт, Национальный словарный фонд — это не просто сборник словарей, а инструмент работы со словарями.

«Дать возможность пользоваться текстами словарей разного типа и разного времени любому человеку: учёному, журналисту, преподавателю и так далее — это первая задача. Вторая — с помощью различных модулей дать возможность работы с текстами словарей в зависимости от того, какую задачу ставит себе человек», — пояснила она.

Ранее ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая рассказала о программах по продвижению русского языка за рубежом.

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