Минцифры опровергло информацию СМИ об увольнении украинских IT-специалистов в компаниях

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Минцифры опровергло информацию СМИ о массовом увольнении украинских IT-специалистов в российских компаниях.
Минцифры опровергло информацию СМИ об увольнении украинских IT-специалистов в компаниях
  • Gettyimages.ru
  • © HRAUN

«Минцифры не подтверждает информацию о массовых увольнениях или принудительном переводе украинских сотрудников на другие должности», — заявили в ведомстве.

В сообщении говорится, что у министерства нет данных даже о единичных случаях увольнения украинских программистов.

Вместе с тем в Минцифры предупредили IT-компании о недопустимости такой дискриминации.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что порядка 80% россиян, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине, вернулись в страну, в том числе и IT-специалисты.

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