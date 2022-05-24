В Совфеде рассказали о ситуации с обеспечением безопасности в детских лагерях
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«В каждом субъекте есть реестр лагерей. Любой родитель, заходя на правительственный сайт, понимает, состоит ли выбранный им лагерь в этом перечне или нет. Если да, то это означает, что учреждение прошло все проверки и соответствует всем нормативам», — сказала Гумерова в беседе с «Радио 1».
Она отметила, что по отношению к детским лагерям в России были также усовершенствованы санитарные требования.
Кроме того, сенатор обратила внимание, что законодатели рассматривают вопросы, связанные с контролем статуса земель, на которых располагаются эти лагеря. По поручению президента изменять назначение территорий в ущерб статусу организаций в скором времени будет запрещено.
Кроме того, законодатели предложили создавать на пляжах обособленные зоны для организаций отдыха и оздоровления детей, на которые не будет распространяться право всеобщего доступа.
Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.