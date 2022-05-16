В России хотят ограничить доступ посторонних на пляжи для детских лагерей

Короткая ссылка
В России законодатели предложили создавать на пляжах обособленные зоны для организаций отдыха и оздоровления детей, на которые не будет распространяться право всеобщего доступа.
В России хотят ограничить доступ посторонних на пляжи для детских лагерей
  • Gettyimages.ru
  • © Stanislaw Pytel

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию Госдумы, пишет «Парламентская газета».

Документ даёт право детским лагерям использовать береговую полосу водных объектов общего пользования на основании договора, который заключён без проведения аукциона.

Пока у детских центров и лагерей нет права на заключение такого договора. В результате на пляжах лагерей и центров вместе с несовершеннолетними отдыхают посторонние люди, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, полагают авторы инициативы.

Отзыв правительства на законопроект должен быть предоставлен до конца мая. С учётом того, что Совет Федерации также поддерживает инициативу, она может быть принята уже этим летом.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить