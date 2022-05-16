В России хотят ограничить доступ посторонних на пляжи для детских лагерей

В России законодатели предложили создавать на пляжах обособленные зоны для организаций отдыха и оздоровления детей, на которые не будет распространяться право всеобщего доступа.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в весеннюю сессию Госдумы, пишет «Парламентская газета».

Документ даёт право детским лагерям использовать береговую полосу водных объектов общего пользования на основании договора, который заключён без проведения аукциона.

Пока у детских центров и лагерей нет права на заключение такого договора. В результате на пляжах лагерей и центров вместе с несовершеннолетними отдыхают посторонние люди, что не отвечает требованиям безопасности при организации детского отдыха, полагают авторы инициативы.

Отзыв правительства на законопроект должен быть предоставлен до конца мая. С учётом того, что Совет Федерации также поддерживает инициативу, она может быть принята уже этим летом.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в беседе с НСН рассказала о мерах государственной поддержки туристической отрасли.