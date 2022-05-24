Опрос: россияне рассказали, какие ассоциации у них вызывает Петербург

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии дня рождения Санкт-Петербурга провёл опрос и выяснил, какие ассоциации вызывает этот город у жителей России.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

19% россиян считают Санкт-Петербург красивым городом, а у 11% опрошенных он ассоциируется с понятием «культурная столица».

9% респондентов при упоминании о Санкт-Петербурге вспоминают дожди и туман.

С основателем города — Петром I, архитектурными памятниками и событиями истории город ассоциируют по 7% респондентов. Для 4% Санкт-Петербург — город мостов. По 3% опрошенных в качестве ассоциаций упоминали белые ночи и Неву. Ещё для 3% Санкт-Петербург — это родной город.

С Эрмитажем город ассоциируется у 2%, с другими музеями — ещё у 2% респондентов.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что посвящённую Петру I выставку откроют на Марсовом поле в Петербурге.