В Рассказовке построят культурно-досуговый центр
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«В этом центре местные жители смогут проходить предпрофессиональные и общеразвивающие программы дополнительного образования. Строительство этого центра обеспечит максимальную доступность для жителей района самых разных услуг в области культуры и искусства, а также обеспечит поддержку их творческих инициатив в самых разных сферах искусства», — сообщила Княжевская.
Культурный центр будет рассчитан на 1 тыс. человек, включая сотрудников. Высота здания составит до четырёх этажей, площадь — около 6 тыс. кв. м.
В центре предусмотрены концертный зал на 400 человек, камерный зал на 100 мест, помещения детской школы искусств, библиотека и выставочные помещения.
Территорию вокруг здания благоустроят.
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