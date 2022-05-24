В Рассказовке построят культурно-досуговый центр

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В деревне Рассказовке в Новой Москве планируют построить культурно-досуговый многофункциональный центр, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В Рассказовке построят культурно-досуговый центр
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В этом центре местные жители смогут проходить предпрофессиональные и общеразвивающие программы дополнительного образования. Строительство этого центра обеспечит максимальную доступность для жителей района самых разных услуг в области культуры и искусства, а также обеспечит поддержку их творческих инициатив в самых разных сферах искусства», — сообщила Княжевская.

Культурный центр будет рассчитан на 1 тыс. человек, включая сотрудников. Высота здания составит до четырёх этажей, площадь — около 6 тыс. кв. м.

В центре предусмотрены концертный зал на 400 человек, камерный зал на 100 мест, помещения детской школы искусств, библиотека и выставочные помещения.

Территорию вокруг здания благоустроят.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют ускорить темпы реализации городских строительных программ.

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