Психолог Нарзиева рассказала, как помочь ребёнку в экзаменационный период

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Психолог Ирина Нарзиева дала советы родителям, как помочь ребёнку подготовиться к сдаче экзаменов и не дать волнению повлиять на результаты.
Психолог Нарзиева рассказала, как помочь ребёнку в экзаменационный период
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Boorman

В сложный для ребёнка период самое важное — доверительные отношения и поддержка, рассказала она в разговоре с «Известиями».

«Дети должны знать, что, каким бы ни был результат экзаменов, он никак не повлияет на отношения с родителями и их любовь. Если ученик с самого начала знает, что родители окажут всестороннюю поддержку, примут результаты экзаменов, какими бы они ни были, то к решающему периоду школьник будет более спокойным и уверенным в себе», — подчеркнула специалист.

Также она порекомендовала родителям почаще подбадривать ребёнка, помогать ему в подготовке к экзаменам, стараясь успокаивать и отвлекать от тревожных мыслей, проявлять деликатность и не нагнетать обстановку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области более 35 тыс. девятиклассников будут сдавать Основной государственный экзамен в 2022 году.

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