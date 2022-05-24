Психолог Косторных перечислила мешающие карьерному росту ошибки мышления

Короткая ссылка
Когнитивно-поведенческий психолог Наталья Косторных рассказала об ошибках мышления, которые мешают человеку расти в профессии.
Психолог Косторных перечислила мешающие карьерному росту ошибки мышления
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с «Москвой 24» она привела пример: сотрудник автоматически отсеивает все положительные моменты, оставляя в фокусе внимания лишь отрицательные, преувеличивая негатив.

Другая ошибка — делать неверные обобщения и считать, что одна неудача не даёт шанса пытаться действовать дальше. 

Мешают карьере и излишний перфекционизм, внутренние барьеры, а также квазиэкстрасенсорика, когда человеку кажется, что он точно знает, о чём люди думают, что чувствуют и почему поступают определённым образом, заключила Косторных.

Ранее психиатр Марчел Додица, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная», в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить