Психолог Косторных перечислила мешающие карьерному росту ошибки мышления
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В беседе с «Москвой 24» она привела пример: сотрудник автоматически отсеивает все положительные моменты, оставляя в фокусе внимания лишь отрицательные, преувеличивая негатив.
Другая ошибка — делать неверные обобщения и считать, что одна неудача не даёт шанса пытаться действовать дальше.
Мешают карьере и излишний перфекционизм, внутренние барьеры, а также квазиэкстрасенсорика, когда человеку кажется, что он точно знает, о чём люди думают, что чувствуют и почему поступают определённым образом, заключила Косторных.
Ранее психиатр Марчел Додица, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная», в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.