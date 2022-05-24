Попова: в России не выявили случаев завоза оспы обезьян
- РИА Новости
- © Пресс-служба Совета Федерации РФ
«На сегодняшний день случаев завоза оспы обезьян в России нет», — приводит её слова kp.ru.
Глава Роспотребнадзора отметила, что власти усилили санитарно-карантинный контроль и принимают все необходимые меры.
Попова призвала всех выезжавших в страны риска граждан предупредить об этом врача.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о способах заражения оспой обезьян.
Глава ведомства напомнила, что у рождённых до 1980 года сформирован иммунитет к заболеванию.