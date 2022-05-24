Попова: в России не выявили случаев завоза оспы обезьян

На сегодняшний день в России не выявлено случаев завоза оспы обезьян, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день случаев завоза оспы обезьян в России нет», — приводит её слова kp.ru.

Глава Роспотребнадзора отметила, что власти усилили санитарно-карантинный контроль и принимают все необходимые меры.

Попова призвала всех выезжавших в страны риска граждан предупредить об этом врача.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о способах заражения оспой обезьян.

Глава ведомства напомнила, что у рождённых до 1980 года сформирован иммунитет к заболеванию.