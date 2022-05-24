В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии необходимости ношения масок из-за оспы обезьян
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«Сейчас не нужно носить маски. Сейчас рисков для населения нет», — цитирует её kp.ru.
По словам главы Роспотребнадзора, в России не зафиксировано случаев завоза вируса.
Вместе с этим Попова отметила, что ношение маски может предотвратить от заражения, так как болезнь передаётся контактным и воздушно-капельным путём.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольший прирост инфицированных оспой обезьян зафиксирован в Испании (40), Португалии (37) и Великобритании (20).