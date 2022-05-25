Названы самые привлекательные туристические направления России

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RT
Россияне назвали самыми привлекательными туристическими направлениями в стране Алтай, Сочи и Санкт-Петербург.

Согласно данным опроса сервиса «Работа.ру» (есть в распоряжении RT), за Алтай проголосовали 34% опрошенных жителей России из разных регионов. Участники опроса оценили красоту и богатство природы (86%), большое количество достопримечательностей (53%), важными факторами выбора также стали тишина и уединение (44%).

30% опрошенных отдали своё предпочтение Сочи. Они отметили красоту природы (74%), большое количество достопримечательностей (54%), привлекательным оказался и тот факт, что город является популярным туристическим направлением (35%).

За Санкт-Петербург проголосовали 28% респондентов. Они выделили такие качества города как большое количество достопримечательностей (79%), транспортная доступность и относительно недорогие билеты (67%), а также большое количество развлекательных заведений (28%).

В рейтинг лучших туристических направлений также вошла Республика Карелия (27% голосов) и Кавказ (24%).

Среди самых популярных направлений для внутреннего туризма также оказалось Золотое кольцо России (21% голосов). 16% опрошенных россиян выбрали Камчатку самым популярным направлением, ещё 16% выбрали Казань. Рейтинг популярных направлений замыкает Москва — 13%.

Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие более 3 тыс. человек из всех регионов страны.

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