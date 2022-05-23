В АТОР прокомментировали основные тенденции летнего сезона 2022 года

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала основные тенденции наступающего сезона летних отпусков.

На июль-август бронирования отелей и здравниц на курортах страны, особенно черноморских, пока не очень активные. Многие выжидают, надеются на открытие аэропортов. От этого во многом будут зависеть и цены, и успешность сезона для турбизнеса.

«Если раньше бронировали, как правило, за три недели, то сейчас в среднем максимум за две», — рассказала Майя Ломидзе в интервью «Российской газете».

Ещё одна особенность летнего сезона — смена приоритетов. По её словам, многие россияне предпочитают потратиться на важные покупки, а «в путешествие отправиться на машине».

Ну и главная тенденция, по словам Майи Ломидзе, — непредсказуемость. «Это, пожалуй, основная характеристика сезона: ситуация в любой момент может измениться в любую сторону», — отметила исполнительный директор АТОР.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.