В Самарской области завершился фестиваль «Российская студенческая весна»
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«Какую энергию творческую, молодую вы подарили нашей Самарской земле. Спасибо вам огромное! Я искренне вас благодарю. И конечно же, мы будем вспоминать этот фестиваль, гордиться, что мы принимали юбилейную Всероссийскую студвесну», — передаёт sovainfo.ru слова главы региона.
Он также отметил, что за шесть дней площадки мероприятия посетили более 120 тыс. человек, а в фестивальные городки пришли около 650 тыс. зрителей, пишет volga.news.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге идёт подготовка к празднику выпускников «Алые паруса», который запланирован на 24 июня.