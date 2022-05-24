В Самарской области завершился фестиваль «Российская студенческая весна»

В самарском Дворце спорта состоялась церемония закрытия 30-го фестиваля «Российская студенческая весна». Губернатор области Дмитрий Азаров поблагодарил участников мероприятия.

«Какую энергию творческую, молодую вы подарили нашей Самарской земле. Спасибо вам огромное! Я искренне вас благодарю. И конечно же, мы будем вспоминать этот фестиваль, гордиться, что мы принимали юбилейную Всероссийскую студвесну», — передаёт sovainfo.ru слова главы региона.

Он также отметил, что за шесть дней площадки мероприятия посетили более 120 тыс. человек, а в фестивальные городки пришли около 650 тыс. зрителей, пишет volga.news.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге идёт подготовка к празднику выпускников «Алые паруса», который запланирован на 24 июня.