Из почти 12 тысяч находящихся в СИЗО Москвы 20% подозреваются в насильственных преступлениях

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Среди почти 12 тыс. обвиняемых, содержащихся в столичных СИЗО, 2529 арестованы по подозрению в преступлениях против личности, связанных с применением насилия. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы со ссылкой на данные УФСИН столицы.
Из почти 12 тысяч находящихся в СИЗО Москвы 20% подозреваются в насильственных преступлениях
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Речь идёт о преступлениях, предусмотренных ст. 105—135 УК. Это начиная с убийства и причинения вреда здоровью различной степени и преступлений против половой неприкосновенности, а также по другим статьям, например, разбой, грабёж, вымогательство», — пояснили в ОНК.

Также, по данным УФСИН Москвы, в столичных СИЗО содержатся 1334 человека, обвиняемые в экономических преступлениях, предусмотренных по одной только ст. 159 УК («Мошенничество»).

При этом собеседник RT отметил, что в УК экономическая статья не одна, а если бы была доступна статистика по всем, то стало бы очевидно, что реальное число арестованных по подозрению в экономических преступлениях больше.

«Есть ещё множество других статей Уголовного кодекса, связанных с предпринимательской деятельностью, таких как растрата, налоговые нарушения, нарушения в банковской деятельности или незаконное использование товарных знаков. Кроме того, есть ещё ст. 158 («Кража»), её вменяют не только карманникам за украденный кошелек, но и руководителям предприятий — мы с такими ситуациями сталкивались», — отметил член ОНК.

Ранее RT писал, что глава УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз в ходе встречи с членами комиссии выразил серьёзную обеспокоенность переполненностью столичных СИЗО, где сейчас содержатся почти 12 тыс. человек вместо предусмотренных лимитом 9150.

Мороз выступил за более широкое использование домашнего ареста и заявил, что УФСИН может обеспечить его в отношении 1,5 тыс. человек.

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