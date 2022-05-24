Наказание для угонщиков автомобилей предложили ужесточить

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Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили ужесточить наказание для угонщиков автомобилей.
Наказание для угонщиков автомобилей предложили ужесточить
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Как пишет «Парламентская газета», угонщиков зачастую судят не по ст. 158 УК за кражу, а по более мягкой — ст. 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). 

Депутаты санкт-петербургского заксобрания выступили с инициативой исключить из Уголовного кодекса России эту статью, уравняв кражу и угон. 

Как отмечается, действующий УК предусматривает до пяти лет лишения свободы за угон и до десяти — за кражу автомобиля.

Строже наказывать за угон справедливо, ведь цены на машины и запчасти к ним растут, заявили депутаты. А значит, по их словам, возрастает и соблазн совершить преступление.

Ранее руководитель Лаборатории авторской защиты от угона Андрей Кондрашов в беседе с URA.RU рассказал, как защитить автомобиль.

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