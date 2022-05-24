Ограничение полётов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлено до 31 мая

Режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 31 мая.

Об этом сообщает Росавиация.

Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

20 мая правительство России выделило ещё более 1,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России.

Уточняется, что речь идёт о поддержке аэропортов в Анапе, Брянске, Белгороде, Ростове, Краснодаре, Геленджике, Липецке, Курске, Воронеже, Симферополе и Элисте.