Минобрнауки России предлагает ввести общий формат преподавания истории в вузах

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Минобрнауки России предлагает установить общий объём часов и формат преподавания истории в российских вузах.
Минобрнауки России предлагает ввести общий формат преподавания истории в вузах
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства, разработан проект приказа о внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

Предполагается, что образовательные программы уровней бакалавриата и специалитета должны обеспечивать реализацию дисциплины «История России» в объёме не менее четырёх зачётных единиц (в среднем 144 академических часа).

История будет изучаться в течение года.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в беседе с RT прокомментировала идею начать преподавание истории с первого класса.

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