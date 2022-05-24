Минобрнауки России предлагает ввести общий формат преподавания истории в вузах

Минобрнауки России предлагает установить общий объём часов и формат преподавания истории в российских вузах.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства, разработан проект приказа о внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

Предполагается, что образовательные программы уровней бакалавриата и специалитета должны обеспечивать реализацию дисциплины «История России» в объёме не менее четырёх зачётных единиц (в среднем 144 академических часа).

История будет изучаться в течение года.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева в беседе с RT прокомментировала идею начать преподавание истории с первого класса.