Срок подачи организациями данных в ФНС для автоматического обмена продлят до 31 июля

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Министерство финансов России проинформировало, что срок предоставления финансовыми организациями информации в Федеральную налоговую службу (ФНС) России для автоматического международного обмена в 2022 году продлят на два месяца.

«Организациям финансового рынка продлён срок представления в ФНС России информации, необходимой для международного автоматического обмена», — заявили в министерстве.

Отмечается, что соответствующие данные содержатся в разработанном Минфином постановлении кабмина. В нём предлагается продлить этот срок на два месяца — с 31 мая до 31 июля 

Ранее Минфин сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России решила снизить требование касательно обязательной продажи валютной выручки экспортёров с 80 до 50%.

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