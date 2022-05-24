Срок подачи организациями данных в ФНС для автоматического обмена продлят до 31 июля
«Организациям финансового рынка продлён срок представления в ФНС России информации, необходимой для международного автоматического обмена», — заявили в министерстве.
Отмечается, что соответствующие данные содержатся в разработанном Минфином постановлении кабмина. В нём предлагается продлить этот срок на два месяца — с 31 мая до 31 июля
Ранее Минфин сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России решила снизить требование касательно обязательной продажи валютной выручки экспортёров с 80 до 50%.