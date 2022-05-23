В Подмосковье рассказали о подготовке к организации отдыха детей в летних лагерях

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о подготовке к организации отдыха детей в летних лагерях.
В Подмосковье рассказали о подготовке к организации отдыха детей в летних лагерях
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Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас 115 детских лагерей. Из них 85 попадают в программу кешбэка. Это президентская программа, которая предполагает при оплате отдыха ребёнка компенсацию до 20 тыс. рублей с карты МИР», — заявил Воробьёв.

По его словам, задача — в том, чтобы детский отдых и в летних лагерях, и при школах был на должном уровне.

Как отметил губернатор, этим летом в подмосковных лагерях смогут отдохнуть около 470 тыс. детей.

Также стало известно, что в Удмуртии летом будут работать 554 организации отдыха детей и их оздоровления, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на зампреда правительства республики Татьяну Чуракову.

Запланировано около 120 профильных смен различной направленности: спортивных, творческих, образовательных, патриотических, IT.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить безопасность в оздоровительных лагерях региона.

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