Губернатор Ставрополья поручил обеспечить безопасность в оздоровительных лагерях региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить безопасность в оздоровительных лагерях региона.

Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу главы Ставрополья.

«Скоро лето, а значит — начало детской оздоровительной кампании в крае. В этом году она охватит более четверти миллиона юных ставропольцев. Наш долг — позаботиться о безопасности каждого ребёнка, который в них отдыхает», — сказал Владимиров.

По его словам, эту задачу предстоит решить региональному Минобразования в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали об отмене ограничений в детских лагерях.