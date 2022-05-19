Губернатор Ставрополья поручил обеспечить безопасность в оздоровительных лагерях региона

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил обеспечить безопасность в оздоровительных лагерях региона.
Губернатор Ставрополья поручил обеспечить безопасность в оздоровительных лагерях региона
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Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу главы Ставрополья.

«Скоро лето, а значит — начало детской оздоровительной кампании в крае. В этом году она охватит более четверти миллиона юных ставропольцев. Наш долг — позаботиться о безопасности каждого ребёнка, который в них отдыхает», — сказал Владимиров.

По его словам, эту задачу предстоит решить региональному Минобразования в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали об отмене ограничений в детских лагерях.

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