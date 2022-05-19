Губернатор Ставрополья поручил обеспечить безопасность в оздоровительных лагерях региона
- Gettyimages.ru
- © Imgorthand
Об этом сообщает «Своё ТВ» со ссылкой на пресс-службу главы Ставрополья.
«Скоро лето, а значит — начало детской оздоровительной кампании в крае. В этом году она охватит более четверти миллиона юных ставропольцев. Наш долг — позаботиться о безопасности каждого ребёнка, который в них отдыхает», — сказал Владимиров.
По его словам, эту задачу предстоит решить региональному Минобразования в сотрудничестве с правоохранительными органами.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали об отмене ограничений в детских лагерях.