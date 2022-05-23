СК России установил причастность трёх военных ВСУ к обстрелам территории Донбасса
- РИА Новости
«Следственный комитет России установил причастность к преступлениям против гражданского населения Донбасса ещё троих украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи возбудили уголовные дела в отношении командира 21-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павла Юрчука, начальника штаба — первого заместителя командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игоря Скибюка и его заместителя Павла Туровчика.
1 мая Следственный комитет России установил личности шести украинских командиров, причастных к обстрелам населённых пунктов Донбасса.