СК России установил причастность трёх военных ВСУ к обстрелам территории Донбасса

Следственный комитет России установил личности трёх украинских военных, причастных к обстрелам территории Донбасса.

«Следственный комитет России установил причастность к преступлениям против гражданского населения Донбасса ещё троих украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи возбудили уголовные дела в отношении командира 21-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павла Юрчука, начальника штаба — первого заместителя командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Игоря Скибюка и его заместителя Павла Туровчика.

1 мая Следственный комитет России установил личности шести украинских командиров, причастных к обстрелам населённых пунктов Донбасса.