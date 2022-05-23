В столице стартует новый поток Московской технической школы для инженеров

Стартует новый поток обучения инженеров в Московской технической школе по направлению «Технологии связи». Это совместный проект с Московским техническим университетом связи и информатики (МТУСИ).

Об этом сообщает НСН.

«Москва является лидером технологической промышленности и продолжает развитие в области высоких технологий и подготовки квалифицированных кадров», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что по завершении обучения студентам выдадут удостоверение о повышении квалификации.

«Принять участие в программе «Специалист в области систем беспроводной связи 5G» смогут студенты различного уровня подготовки, остальные программы рассчитаны на профессионалов», — добавил он.

Ранее, как сообщала «Парламентская газета», эксперты по рынку труда прокомментировали ситуацию с рабочими специальностями в России.