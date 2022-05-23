Генпрокуратура признала «Фонд Генриха Бёлля» нежелательной организацией в России

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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Фонд имени Генриха Бёлля»* (Heinrich Böll Stiftung) на территории России.
Генпрокуратура признала «Фонд Генриха Бёлля» нежелательной организацией в России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Heinrich Böll Stiftung, «Фонд имени Генриха Бёлля») (Германия)», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

13 мая российский Минюст включил украинскую НПО «Крымская правозащитная группа»** в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории России.

«Фонд имени Генриха Бёлля»* — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 23.05.2022.

«Крымская правозащитная группа»** — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генпрокуратуры России от 06.05.2022.

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