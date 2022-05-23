Бочкарёв: работы по реконструкции стадиона «Москвич» вышли на финальную стадию

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Работы по реконструкции стадиона «Москвич» вышли на финальную стадию, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: работы по реконструкции стадиона «Москвич» вышли на финальную стадию
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  • © Alfred Evelina / 500px

«Реконструкция стадиона «Москвич» была начата в мае 2019 года — впервые за его полувековую историю. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, что позволяет рассчитывать на завершение реконструкции в ближайшие месяцы», — отметил Бочкарёв.

Он сообщил, что в ходе реконструкции построены трибуны на 4190 зрителей, а в подземном уровне подтрибунного пространства оборудовали стрелковую галерею.

Также на стадионе появится легкоатлетическое ядро.

«Обновлённые трибуны «Москвича» будут вмещать на 20% больше зрителей — до 4,2 тыс. человек, включая VIP-сектор и 44 места для маломобильных граждан», — рассказал вице-мэр.

Ход реконструкции стадиона осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Спортивное ядро, состоящее из нескольких зданий, в том числе стадиона, на котором мы находимся, также находится в ремонте и реконструкции. Создан стрелковый комплекс, новое поле с подогревом, увеличено количество подтрибунного и надтрибунного пространства мест, на трибунах», — заявил он.

По его словам, это по сути новый современный комплекс.

В апреле сообщалось, что на территории стадиона «Москвич» завершились основные строительные работы.

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