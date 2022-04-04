В столице завершены основные работы по реконструкции стадиона «Москвич»

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На территории стадиона «Москвич» завершились основные строительные работы.
В столице завершены основные работы по реконструкции стадиона «Москвич»
  • АГН «Москва»

«В районе Текстильщики завершились основные работы по реконструкции стадиона «Москвич». По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что в настоящее время готовятся документы для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

«Стадион является частью исторического спортивного кластера, сформированного ещё в 60-х годах прошлого века. Сохранение такого объекта и одновременно его преобразование в новое, современное и технологичное пространство было важной и непростой задачей», — подчеркнул Бочкарёв.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что инспекторы провели на объекте 16 проверок, в том числе с привлечением специалистов из подведомственного Центра экспертиз, которые выполнили комплекс всех необходимых лабораторно-инструментальных исследований.

В рамках реконструкции общая площадь стадиона увеличилась в пять раз. После реконструкции стадион способен вместить на 20% больше зрителей на трибунах — до 4,2 тыс.

Рядом со стадионом расположена парковка на 166 машиномест и два места для автобусов.

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