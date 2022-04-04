В столице завершены основные работы по реконструкции стадиона «Москвич»

На территории стадиона «Москвич» завершились основные строительные работы.

«В районе Текстильщики завершились основные работы по реконструкции стадиона «Москвич». По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор выдал заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что в настоящее время готовятся документы для оформления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

«Стадион является частью исторического спортивного кластера, сформированного ещё в 60-х годах прошлого века. Сохранение такого объекта и одновременно его преобразование в новое, современное и технологичное пространство было важной и непростой задачей», — подчеркнул Бочкарёв.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что инспекторы провели на объекте 16 проверок, в том числе с привлечением специалистов из подведомственного Центра экспертиз, которые выполнили комплекс всех необходимых лабораторно-инструментальных исследований.

В рамках реконструкции общая площадь стадиона увеличилась в пять раз. После реконструкции стадион способен вместить на 20% больше зрителей на трибунах — до 4,2 тыс.

Рядом со стадионом расположена парковка на 166 машиномест и два места для автобусов.