Кабмин выделил 3 млрд рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство выделило 3 млрд рублей на капитальный ремонт студенческих общежитий в регионах.

«Подписано распоряжение о выделении 3 млрд рублей на проведение капитального ремонта в целом ряде (общежитий. — RT) вузов в субъектах России», — передаёт слова Мишустина ТАСС.

Он добавил, что капитальный ремонт студенческих общежитий поручил провести российский президент Владимир Путин.

Ранее стало известно, что правительство России направит регионам почти 150 млрд рублей на строительство школ.