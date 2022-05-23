Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек при пожаре в подмосковном Пушкине
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Трагедия произошла в микрорайоне Клязьма по улице Костомаровская. Пожар вспыхнул в двухэтажном кирпичном частном жилом доме.
Звонок в экстренные службы поступил примерно в 00:30 23 мая. Площадь пожара составила почти 200 кв. м, на данный момент он ликвидирован.
При тушении были обнаружены тела семьи из пяти человек — двух женщин, мужчины, четырёхлетнего мальчика и 16-летней девочки.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело. В прокуратуре ход расследования взяли на контроль.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Свердловской области.