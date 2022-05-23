Уголовное дело возбуждено по факту гибели пяти человек при пожаре в подмосковном Пушкине

В подмосковном Пушкине во время ночного пожара в частном доме погибли пять человек — трое взрослых и двое детей.

Об этом сообщает Life.ru.

Трагедия произошла в микрорайоне Клязьма по улице Костомаровская. Пожар вспыхнул в двухэтажном кирпичном частном жилом доме.

Звонок в экстренные службы поступил примерно в 00:30 23 мая. Площадь пожара составила почти 200 кв. м, на данный момент он ликвидирован.

При тушении были обнаружены тела семьи из пяти человек — двух женщин, мужчины, четырёхлетнего мальчика и 16-летней девочки.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело. В прокуратуре ход расследования взяли на контроль.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек при пожаре в доме в Свердловской области.