В маркетплейсе Nashstore в первую неделю работы зарегистрировались более 657 тысяч человек

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В российском магазине приложений на Android Nashstore в первую неделю работы зарегистрировались более 657 тыс. человек.
В маркетплейсе Nashstore в первую неделю работы зарегистрировались более 657 тысяч человек
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

Об этом говорится в сообщении маркетплейса, которое приводит РИА Новости

«Разработчики загрузили и отправили на проверку более 5 тыс. приложений, из которых уже прошли модерацию более 1,5 тыс.», — добавили создатели Nashstore.

Отмечается, что всего из маркетплейса скачано 1,3 млн приложений.

16 мая стало известно, что российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. В нём уже представлено более 1 тыс. программ.

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