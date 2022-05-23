В маркетплейсе Nashstore в первую неделю работы зарегистрировались более 657 тысяч человек

В российском магазине приложений на Android Nashstore в первую неделю работы зарегистрировались более 657 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении маркетплейса, которое приводит РИА Новости.

«Разработчики загрузили и отправили на проверку более 5 тыс. приложений, из которых уже прошли модерацию более 1,5 тыс.», — добавили создатели Nashstore.

Отмечается, что всего из маркетплейса скачано 1,3 млн приложений.

16 мая стало известно, что российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. В нём уже представлено более 1 тыс. программ.