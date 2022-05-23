«Ъ»: производитель одежды Levi Strauss решил покинуть российский рынок

Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок.

Как пишет «Коммерсантъ», компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.

Один из источников издания высказал мнение, что среди потенциальных покупателей магазинов Levi’s в России может быть турецкая Fiba Holding A.S.

В конце апреля издание Financial Times сообщало, что западные компании, которые покидают рынок России, вынуждены «играть с огнём» и нести большие убытки из-за «болезненного выхода» из российских проектов.