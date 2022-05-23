Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года

Импорт товаров в Россию снизился приблизительно до уровня 2020 года, заявил первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

По его словам, больше всего поставки снизились на северо-западных направлениях по причине закрытия портов и запретов для российских судов.

«Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — цитирует РБК Давыдова.

Он отметил, что российских перевозчиков просто не пускают.

«Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идёт экономическая война», — добавил представитель.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что импортёры пшеницы и других продуктов питания без поставок из России испытают большие трудности.