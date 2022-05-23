На Камчатке два медведя попали под колёса автомобиля

Два медведя попали под колёса легкового автомобиля в районе посёлка Малка на Камчатке, сообщает региональное управление ГИБДД.

«Водителем автомобиля Honda Vezel на 124-м километре автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский — Мильково был совершён наезд на двух медведей, выбежавших на проезжую часть», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в ведомстве нет данных о том, насколько сильно пострадали животные.

Также неизвестно, есть ли пострадавшие среди людей.

19 ноября 2021 года правозащитник Юрий Панченко рассказал, что водителю, сбившему животное на трассе, может грозить штраф до 80 тыс. рублей.