Правозащитник Панченко напомнил об ответственности за сбитых на дороге животных

Правозащитник Юрий Панченко рассказал, что водителю, сбившему животное на трассе, может грозить штраф до 80 тыс. рублей.

«Все животные относятся к охотничьим угодьям. Если сбить животное, это считается нанесением ущерба именно охотничьему угодью. За такое ДТП предусмотрен штраф: за волков или лис — 200—300 рублей. Есть и тяжеловесы, лось — 80 тыс. рублей... Если покинуть место ДТП, то автомобилиста ждёт от года до полутора лет лишения прав или арест до 15 суток», — сообщил Панченко в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, автоюрист Дмитрий Славнов добавил, что в случае ДТП с лесным зверем необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы они зафиксировали повреждения автомобиля и сбитое животное.

«После этого инспекторы обратятся в лесохрану. У них есть список штрафов за сбитых зверей, согласно которому автовладелец будет оплачивать ущерб», — сказал он.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев в беседе с «ПолитЭкспертом» прокомментировал отмену штрафов за превышение средней скорости в России.