Синоптик спрогнозировал холода в столичном регионе ближайшей ночью

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал холода в столичном регионе ближайшей ночью.
Синоптик спрогнозировал холода в столичном регионе ближайшей ночью
  • РИА Новости

Как он заявил РИА Новости, минувшая ночь на севере Европейской России ознаменовалась холодными утренниками: минимальные температуры варьировались от -1 °C до -6 °C. И в ближайшую ночь, по его словам, «география заморозков» расширится.

«Область околонулевых температур с вероятностью заморозков охватит собой, кроме Русского Севера, еще и Волго-Вятский регион, Предуралье, Верхнее Поволжье и большую часть областей Центральной России, в том числе столичный регион, где температура воздуха под утро местами может понизиться до 0...-2 °C. В самой же Москве до заморозков, скорее всего, не дойдёт, ожидаемая минимальная температура воздуха в ночь с воскресенья на понедельник составит +1... +3 °C», — сказал он.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в начале следующей недели.

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