СК возбудил дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка в бассейне в Королёве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка в бассейновой зоне фитнес-клуба в подмосковном Королёве.
СК возбудил дело по факту гибели четырёхлетнего ребёнка в бассейне в Королёве
  • © Пресс-служба СК РФ

Как говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Московской области, дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России.

По информации следствия, 21 мая ребёнок находился с родственниками в бассейновой зоне.

«В какой-то момент, оставшись без надлежащего наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, ребёнок спрыгнул с обходной дорожки в воду бассейна, после чего погрузился на дно», — заявили в СК.

Ребёнок вскоре был извлечён из воды, но спасти его не удалось, несмотря на попытки оказать первую помощь.

Следователи изъяли для изучения записи камер видеонаблюдения в бассейне, провели допросы сотрудников фитнес-клуба, родных погибшего, свидетелей и очевидцев. Назначено проведение судмедэкспертизы и других следственных действий.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении воспитателя детского сада Красноярска по факту жестокого обращения с детьми. 

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