В Красноярске возбудили дело по факту жестокого обращения с детьми в детсаду

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада Красноярска по факту жестокого обращения с детьми. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«По факту жестокого обращения с воспитанниками частного детского сада возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего воспитателя по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК России (Истязание)», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

По данным следствия, в апреле воспитатель детского сада «Город детства» жестоко обращалась с детьми и нецензурно выражалась в их присутствии.

Ранее суд в Ярославле арестовал на два месяца мужчину, устроившего стрельбу на территории детского сада.

Как передавал Newinform, в Челябинске подростка отправили под домашний арест за избиение сверстника до смерти.

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