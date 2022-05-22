Вице-премьер Крыма Мурадов считает, что Украина не сохранится в прежних границах

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Вице-премьер Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов выразил мнение, что украинское государство стало нежизнеспособным из-за грубого нарушения прав государствообразующего русского народа. Он считает, что Украина уже не сохранится в прежних границах.
Вице-премьер Крыма Мурадов считает, что Украина не сохранится в прежних границах
  • РИА Новости

«Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — приводит его слова РИА Новости.

Он предположил, что Украина могла бы существовать в прежнем формате в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин.

Также Мурадов заявил, что ни одна уважающая свой народ страна не потерпела бы вопиющего попрания прав своих соотечественников в соседних государствах.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью RT рассказал о помощи освобождённым городам и регионам Украины, в том числе Херсону, Бердянску и Мелитополю.

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