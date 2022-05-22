Вице-премьер Крыма Мурадов считает, что Украина не сохранится в прежних границах
- РИА Новости
«Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — приводит его слова РИА Новости.
Он предположил, что Украина могла бы существовать в прежнем формате в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин.
Также Мурадов заявил, что ни одна уважающая свой народ страна не потерпела бы вопиющего попрания прав своих соотечественников в соседних государствах.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в интервью RT рассказал о помощи освобождённым городам и регионам Украины, в том числе Херсону, Бердянску и Мелитополю.