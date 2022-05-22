Командующий РВСН Каркаев назвал новые МБР «Сармат» российским «мечом возмездия»

Новые тяжёлые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» — это российский «меч возмездия», заявил «Военная приёмка» телеканала «Звезда» командующий РВСН Сергей Каркаев.

Комментируя выбор названия ракеты он отметил, что древний народ сарматов был бесстрашен и создал тяжёлую конницу с длинными копьями и стрелами на вооружении.

«И самое главное — был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников. И всегда перед набегом они думали, что за счёт этого меча и будет им возмездие. Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить — это может быть меч возмездия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что первые серийные МБР «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в конце осени.

По его словам, ракета может разрушить половину берега континента.