В ФСО России сообщили о временном закрытии Мавзолея Ленина
«В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 100-летию создания пионерской организации, 22 мая 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — приводит РИА Новости сообщение ФСО России.
Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании российского движения детей и молодёжи «Большая перемена».
Законопроект был внесён в Госдуму 19 мая — в день 100-летия пионерской организации.
Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в России не намерены возрождать пионерию.