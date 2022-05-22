В ФСО России сообщили о временном закрытии Мавзолея Ленина

В связи с подготовкой с 100-летию создания пионерской организации доступ посетителей в Мавзолей Владимира Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 22 мая временно осуществляться не будет.

«В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 100-летию создания пионерской организации, 22 мая 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — приводит РИА Новости сообщение ФСО России.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании российского движения детей и молодёжи «Большая перемена».

Законопроект был внесён в Госдуму 19 мая — в день 100-летия пионерской организации.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в России не намерены возрождать пионерию.