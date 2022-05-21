Три человека пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

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Три человека, включая ребёнка, пострадали в результате аварии и последовавшего за ней возгорания автомобиля в Баксанском районе Кабардино-Балкарии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД регионального МВД.

«На 437-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Баксанском районе 36-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил наезд на придорожный столб уличного освещения. После этого автомобиль загорелся», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что в результате водитель и два его пассажира, среди которых был и ребёнок, пострадали и были доставлены в лечебное учреждение для осмотра врачами.

Ранее стало известно, что девять человек, в том числе шестеро детей, пострадали в результате ДТП в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии. Позднее число пострадавших возросло до десяти.

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