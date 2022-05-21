Савельев заявил о развитии новых логистических коридоров на фоне санкций против России

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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что антироссийские санкции вынуждают российскую сторону искать и развивать новые логистические коридоры.
Савельев заявил о развитии новых логистических коридоров на фоне санкций против России
  • РИА Новости

«Вы знаете, что те санкции, которые наложили сегодня на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране, и мы вынуждены все вместе искать новые логистические коридоры», — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что важнейшее значение в этом вопросе занимает транспортный коридор Север — Юг.

«В этом коридоре имеет важное значение каспийское направление, где участвуют три порта — Оля, Астрахань и Махачкала», — сказал Савельев.

Он также подчеркнул, что речь идёт не только о портах, но и мостах, подходах к портам.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала меры поддержки малого и среднего бизнеса в России на фоне антироссийских санкций.

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