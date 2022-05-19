Эксперт АНО «Цифровая экономика» рассказал о новых возможностях для бизнеса в России

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Директор по отраслевым направлениям АНО «Цифровая экономика» Павел Чеботарёв рассказал о новых возможностях для бизнеса.
Эксперт АНО «Цифровая экономика» рассказал о новых возможностях для бизнеса в России
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«Очень большой сегмент освобождается для отечественных производителей, малого и среднего предпринимательства. Идёт трёхкратный-четырёхкратный рост. Маркетплейсы позволяют достаточно просто зайти на рынок, получить доступ к большой клиентской воронке, где товар найдёт потребителя», — заявил он в беседе с телеканалом «360» на Российском интернет-форуме в Подмосковье.

Как отметил эксперт, главный вопрос в том, насколько производитель готов удовлетворить спрос, насколько был зависим от зарубежных поставок или логистики.

Чеботарёв добавил, что власти активно поддерживают отечественный бизнес.

Ранее экономист Елена Тюрина в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала меры поддержки малого и среднего бизнеса в России.

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