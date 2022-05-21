Четыре человека погибли в результате отравления газом в подмосковном Долгопрудном

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх человек в результате отравления, предположительно, газом в подмосковном Долгопрудном. 
Четыре человека погибли в результате отравления газом в подмосковном Долгопрудном
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых человек, двое из которых дети 2 и 11 лет, в результате отравления», — цитирует сообщение Интерфакс.

По информации следствия, 21 мая в квартире на Лихачёвском шоссе обнаружили четырёх погибших. При этом мужчину, который обнаружил погибших, госпитализировали в медучреждение.

По предварительным данным, причиной смерти могло быть отравление окисью углерода.

Ранее в Тобольске возбудили уголовное дело после прокурорской проверки, организованной после того, как 40 детей заразились сальмонеллёзом.

Как пишет kp.ru, материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить