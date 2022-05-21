Четыре человека погибли в результате отравления газом в подмосковном Долгопрудном

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью четырёх человек в результате отравления, предположительно, газом в подмосковном Долгопрудном.

Об этом информирует пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четверых человек, двое из которых дети 2 и 11 лет, в результате отравления», — цитирует сообщение Интерфакс.

По информации следствия, 21 мая в квартире на Лихачёвском шоссе обнаружили четырёх погибших. При этом мужчину, который обнаружил погибших, госпитализировали в медучреждение.

По предварительным данным, причиной смерти могло быть отравление окисью углерода.

Ранее в Тобольске возбудили уголовное дело после прокурорской проверки, организованной после того, как 40 детей заразились сальмонеллёзом.

Как пишет kp.ru, материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.