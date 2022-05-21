Кабмин выделил ещё более 1,2 млрд рублей на строительство домов-интернатов в регионах

Правительство России выделило ещё более 1,2 млрд рублей на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей в регионах.

«Свыше 1,2 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на завершение строительства домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Дополнительное финансирование получат 13 регионов.

Уточняется, что новые социальные учреждения построят в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

Ранее стало известно, что правительство России направит регионам почти 150 млрд рублей на строительство школ.