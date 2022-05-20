«Магнит» уведомил JPMorgan Chase Bank о прекращении программы ГДР

«Магнит» направил JPMorgan Chase Bank уведомление о прекращении листинга своих глобальных депозитарных расписок (ГДР).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

«Магнит» направил JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы ГДР», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что правительственная комиссия России отказала компании в сохранении листинга ГДР за рубежом.

7 апреля стало известно, что торговые сети, входящие в Х5 Group, отменяют ограничения по объёму покупок ключевых социально значимых товаров в одни руки.