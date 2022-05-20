«Магнит» уведомил JPMorgan Chase Bank о прекращении программы ГДР
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.
«Магнит» направил JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы ГДР», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что правительственная комиссия России отказала компании в сохранении листинга ГДР за рубежом.
7 апреля стало известно, что торговые сети, входящие в Х5 Group, отменяют ограничения по объёму покупок ключевых социально значимых товаров в одни руки.