«Магнит» уведомил JPMorgan Chase Bank о прекращении программы ГДР

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«Магнит» направил JPMorgan Chase Bank уведомление о прекращении листинга своих глобальных депозитарных расписок (ГДР).
«Магнит» уведомил JPMorgan Chase Bank о прекращении программы ГДР
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы компании.

«Магнит» направил JPMorgan Chase Bank, N.A. уведомление о прекращении депозитарного соглашения и программы ГДР», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что правительственная комиссия России отказала компании в сохранении листинга ГДР за рубежом.

7 апреля стало известно, что торговые сети, входящие в Х5 Group, отменяют ограничения по объёму покупок ключевых социально значимых товаров в одни руки.

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