В Якутии, Бурятии и Удмуртии подвели итоги акции «Сад памяти»

В Якутии, Бурятии и Удмуртии подвели итоги международной акции «Сад памяти».

Об этом сообщает Life.ru.

В Якутске тематический сад будет расти в парке Победы. Там высадили 3 тыс. саженцев.

«Акция находит большой отклик в сердцах якутян», — заявил глава республики Айсен Николаев.

В Бурятии также увековечили память погибших героев Великой Отечественной войны. Кроме того, в регионе восстановили 15 га леса, пострадавшего от пожара в 2015 году.

Участниками акции стали более 500 человек. Они высадили 70 тыс. сеянцев сосны.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что деревья станут символом крепнущей памяти и уважения к истории Родины.

В Удмуртии к акции присоединились около 150 человек. Они озеленили территорию Малопургинского района, высадив более 14 тыс. сеянцев ели.

«Очень радует, что откликнулось много желающих посадить дерево, увековечив тем самым память о людях, на своих плечах вынесших тяготы войны, отстоявших мир и будущее нашей страны. Помнить об этом — наш священный долг», — сказал замминистра лесного хозяйства республики Юрий Долматов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области в рамках международной акции «Сад памяти» было высажено 8 тыс. деревьев.