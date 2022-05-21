Директор по маркетингу Завиша высказался о роли метавселенных
- Gettyimages.ru
- © ilkercelik
«Метавселенные играют большую роль, связанную с обучением, проведением каких-то операций в VR, с тренингом медицинских студентов, в архитектуре, в каких-то формах. Это более широкое понятие — как полноценная вселенная разных вещей», — заявил он в беседе с телеканалом «360» на Российском интернет-форуме.
По мнению эксперта, в этом смысле будущее за метавселенными, так как это новый шаг в потреблении контента, который неизбежно будет сделан.
«Вопрос в том, хотим ли мы окончательно оторваться от реальности в этом смысле», — добавил Завиша.
Ранее завкафедрой Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров высказался о будущем цифрового рубля.