Директор по маркетингу Завиша высказался о роли метавселенных

Директор по маркетингу «СберСпасибо» Дмитрий Завиша высказался о роли метавселенных.

«Метавселенные играют большую роль, связанную с обучением, проведением каких-то операций в VR, с тренингом медицинских студентов, в архитектуре, в каких-то формах. Это более широкое понятие — как полноценная вселенная разных вещей», — заявил он в беседе с телеканалом «360» на Российском интернет-форуме.

По мнению эксперта, в этом смысле будущее за метавселенными, так как это новый шаг в потреблении контента, который неизбежно будет сделан.

«Вопрос в том, хотим ли мы окончательно оторваться от реальности в этом смысле», — добавил Завиша.

Ранее завкафедрой Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров высказался о будущем цифрового рубля.