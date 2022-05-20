Путин выразил поддержку губернатору Свердловской области Куйвашеву

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которому предстоят выборы, продолжит свою работу.

По его словам, команде губернатора удалось добиться положительных результатов в ряде вещей фундаментального характера.

«Я желаю вам успехов и думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причём в таком же ключе», — приводит ТАСС слова Путина на встрече с Куйвашевым по видео-коференц-связи.

Ранее Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Рязанской, Саратовской, Кировской и Томской областей, а также Республики Марий Эл.