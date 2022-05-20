Путин выразил поддержку губернатору Свердловской области Куйвашеву
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По его словам, команде губернатора удалось добиться положительных результатов в ряде вещей фундаментального характера.
«Я желаю вам успехов и думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь на то, что вы продолжите эту работу, причём в таком же ключе», — приводит ТАСС слова Путина на встрече с Куйвашевым по видео-коференц-связи.
Ранее Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Рязанской, Саратовской, Кировской и Томской областей, а также Республики Марий Эл.