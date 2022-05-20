В Союзе пенсионеров прокомментировали планы создания единого фонда пенсионного и социального страхования

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Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал планы создания единого фонда пенсионного и социального страхования.
В Союзе пенсионеров прокомментировали планы создания единого фонда пенсионного и социального страхования
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Для человека, который получает средства из Пенсионного фонда или из Фонда социального страхования, это означает уменьшение процедур и количества предоставляемых документов», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Как отметил Валерий Рязанский, управлять всеми политическими и законодательными процессами в этой области по-прежнему будет Министерство труда и социальной защиты России.

Он добавил, что упрощение процедур для работодателя также является очень важным элементом.

Правительство России обсудит пакет документов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заявил на заседании правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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