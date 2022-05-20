Петербург украсят в честь 350-летия Петра I

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Санкт-Петербург украсят в честь 350-летия Петра I.
Петербург украсят в честь 350-летия Петра I
  • Gettyimages.ru
  • © Vasilii Kosarev / EyeEm

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Тематическое оформление предусмотрено на период с 25 по 29 мая. Ко Дню города украсят 34 адреса, в том числе главные магистрали, центральные набережные и площади.

«В рамках подготовки к предстоящему юбилею города (320-летие Санкт-Петербурга) уже в этом году в программу оформления впервые включено оформление Дворцового моста. В следующем году запланировано существенное увеличение и обновление программы централизованного оформления», — заявили в комитете.

Ранее «Невские новости» сообщали, что посвящённую Петру I выставку откроют на Марсовом поле в Петербурге.

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